İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Kozarev: Serbiya itkin şəxslərin axtarışında Azərbaycanla təcrübəsini bölüşməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 13:59
    Kozarev: Serbiya itkin şəxslərin axtarışında Azərbaycanla təcrübəsini bölüşməyə hazırdır

    Serbiya itkin düşmüş şəxslərin axtarışı, məhkəmə-tibbi identifikasiyası, kütləvi və gizli məzarlıqlarda aşkar edilmiş qalıqların tədqiqi məsələlərində təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Serbiya Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibinin səlahiyyətlərini icra edən Duşan Kozarev "Bakı Dialoqu" çərçivəsində itkin düşmüş şəxslər üzrə beynəlxalq konfransda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 1990-cı illərdə keçmiş Yuqoslaviya ərazisindəki münaqişələr nəticəsində 40 minə yaxın şəxs itkin düşüb, onlardan 9,5 mindən çoxunun taleyi indiyədək naməlum olaraq qalır.

    Duşan Kozarev qeyd edib ki, Serbiya uzun illər ərzində bu problemin həlli üçün institusional mexanizmləri inkişaf etdirib.

    Onun sözlərinə görə, ölkənin təcrübəsi dövlət orqanlarının, beynəlxalq təşkilatların, məhkəmə-tibbi ekspertlərin və itkin düşmüş şəxslərin ailələrinin daimi qarşılıqlı fəaliyyətinin zəruriliyini göstərib.

    D.Kozarev həmçinin məlumatların sistematik mübadiləsinin və yoxlanılmasının vacibliyinə diqqət çəkib. O, nümunələrdən biri kimi İtkin Düşmüş Şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın (ICMP) dəstəyi ilə Berlin prosesi çərçivəsində yaradılmış, keçmiş Yuqoslaviyadakı münaqişələr nəticəsində itkin düşmüş şəxslərə aid regional məlumat bazasını misal çəkib.

    "Serbiya Azərbaycan və digər iştirakçı dövlətlərlə praktiki təcrübə mübadiləsi imkanını alqışlayır", - XİN rəsmisi vurğulayıb.

    D.Kozarev eyni zamanda Serbiyanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü məsələsində dəstəyinə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib və iki ölkə arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib.

    Duşan Kozarev Serbiya XİN Əsir və itkin düşmüş Serbiya
    Козарев: Сербия готова поделиться с Азербайджаном опытом в поиске пропавших без вести
    Dusan Kozarev: Serbia ready to share its experience in finding missing persons with Azerbaijan
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    07:52

    Braziliyada uşaq bağçasında 13 nəfəri girov götürən silahlı şəxs öldürülüb

    Digər ölkələr
    07:18

    Tramp Putinin Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin həllinə inanmadığını bildirib

    Digər ölkələr
    07:12

    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna münaqişəsini yaxın vaxtlarda nizamlayacağına söz verib

    Digər ölkələr
    06:48

    Dövlət Departamenti Panama üçün təcili resurs və personal səfərbər edir

    Digər ölkələr
    06:14

    Qasırğa Alabama və Florida ştatlarında 170 mindən çox abonenti işıqsız qoyub

    Digər ölkələr
    05:53

    Çin "SatNet" aşağıorbitli rabitə peyklərinin 27-ci qrupunu uğurla orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    05:27

    Tramp seçkilərdən əvvəl İrana zərbələr endirmək qərarını dəyişə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    04:51

    "Barselona"nın baş məşqçisi Yamalı gələcəyin ən yaxşı futbolçusu adlandırıb

    Digər ölkələr
    04:19

    ABŞ Prezidenti G20 sammitində Meloni ilə görüşə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti