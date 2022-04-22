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Коротченко: Отношения Азербайджана и России являются примером для других

Коротченко: Отношения Азербайджана и России являются примером для других Отношения Азербайджана и России являются примером и образцом в современном мире.
Внешняя политика
22 апреля 2022 г. 15:53
Коротченко: Отношения Азербайджана и России являются примером для других

Отношения Азербайджана и России являются примером и образцом в современном мире.

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в ходе состоявшегося в Москве круглого стола "Россия и Азербайджан – дружба, сотрудничество и уважение".

"В этом новом, современном, меняющемся мире примером и образцом для межгосударственных отношений являются Москва и Баку. Фундамент этих отношений был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, выдающимся государственным деятелем. С именем этого политика связано и возрождение Азербайджана, и становление азербайджанской государственности. Курс на укрепление азербайджано-российских связей в области дипломатии, культуры, политики, экономики был продолжен нынешним руководителем Азербайджана Ильхамом Алиевым. Не только благодаря эффективной политике, эффективному использованию природных ресурсов Азербайджан занял достойное место в числе ведущих мировых стран, но и благодаря лидерским качествам президента Азербайджана", заявил Коротченко.

Эксперт также прокомментировал ситуацию в регионе: "Остается нерешенным вопрос урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Многолетний конфликт ушел в прошлое, после чего благодаря подписанным соглашениям была создана новая реальность. Речь идет о трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, Московские и Сочинские договоренности на высшем уровне. Однако официальный Ереван не проявляет стремления двигаться вперед".

"Также важно решение вопроса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Надеемся, что эти договоренности в очередной раз не будут нарушены действующими властями Армении", — отметил Коротченко.

Он напомнил о необходимости продолжать работу в рамках региональной платформы "3+3". Но его словам, необходим скорейший запуск Зангезурского коридора, который свяжет основную территории Азербайджана с Нахчываном.

"Необходимо выходить на полноценный формат заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Москва готова содействовать в этом вопросе", — сказал Коротченко.

Эксперт выразил надежду на то, что азербайджано-российские отношения и далее будут развиваться, в том числе и в культурной и гуманитарных сферах. Он отметил, что Москва в этом заинтересована.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: "Azərbaycanla Rusiyanın münasibətləri hamıya nümunədir"
Версия на английском языке Korotchenko: Azerbaijan-Russia relations - example for others

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