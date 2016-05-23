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    Королева Великобритании поздравила президента Азербайджана

    Желаю в предстоящем году азербайджанскому народу благополучия и счастья

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Королева Великобритании и Северной Ирландии Ее величество Елизавета II направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Республики - 28 Мая.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:  

    "Уважаемый господин президент,

    Мне очень приятно передать Вашему превосходительству самые сердечные приветствия по случаю национального праздника - Дня Республики и пожелать в предстоящем году азербайджанскому народу благополучия и счастья".

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