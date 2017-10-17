Король Саудовской Аравии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Хранитель двух благородных святынь, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Ваше превосходительство, мой брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия, от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня государственной независимости Вашей страны. Желаю Вам здоровья и счастья, народу и правительству братской Азербайджанской Республики - устойчивого развития и процветания.

С уважением и почтением к Вашему превосходительству,

Ваш брат,

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд,

Хранитель двух благородных святынь,

Король Саудовской Аравии".