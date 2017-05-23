Король Саудовской Аравии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Служитель двух святынь, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз аль-Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство, мой брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.
От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия, от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, правительству и народу братского Азербайджана – устойчивого развития и процветания.
С уважением и почтением к Вашему превосходительству,
Ваш брат
Салман бин Абдул-Азиз аль-Сауд
Служитель двух святынь,
король Саудовской Аравии".
News DepartmentАвтор новости
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