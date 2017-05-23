Король Саудовской Аравии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Служитель двух святынь, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз аль-Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство, мой брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия, от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, правительству и народу братского Азербайджана – устойчивого развития и процветания.

С уважением и почтением к Вашему превосходительству,

Ваш брат

Салман бин Абдул-Азиз аль-Сауд

Служитель двух святынь,

король Саудовской Аравии".