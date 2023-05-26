Король Иордании поздравил президента Азербайджана

Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени правительства и народа Иорданского Хашимитского Королевства передаю Вам и великому азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Пользуясь этой возможностью, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – постоянного развития и благополучия".