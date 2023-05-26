Король Иордании поздравил президента Азербайджана

Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Ваше превосходительство!
От имени правительства и народа Иорданского Хашимитского Королевства передаю Вам и великому азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.
Пользуясь этой возможностью, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – постоянного развития и благополучия".