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Король Иордании поздравил президента Азербайджана

Король Иордании поздравил президента Азербайджана Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 18:42
Король Иордании поздравил президента Азербайджана

Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени правительства и народа Иорданского Хашимитского Королевства передаю Вам и великому азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Пользуясь этой возможностью, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – постоянного развития и благополучия".

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Версия на английском языке King of Jordan congratulates President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İordaniya Kralı Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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