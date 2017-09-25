Консул Заби Ахундов посетил азербайджанского ребенка в детском доме в Ираке

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Консул посольства Азербайджанской Республики в Ираке Заби Ахундов посетил азербайджанского ребенка по имени Абдулла, содержащегося в детском доме в этой стране, с лаской и заботой постарался с ним поговорить.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, были выявлены дед и другие родственники малолетнего ребенка в Азербайджане.

Посольство Азербайджана в Ираке продолжает официальную переписку и контакты с соответствующими государственными структурами, для того чтобы, выяснив личность родителей и уточнив близкие родственные связи малыша в Азербайджане, доставить его в нашу страну и передать родственникам.

"Посольство Азербайджанской Республики в Ираке держит под контролем вопрос и других наших соотечественников, находящихся в подобной ситуации, оказывает необходимую консульскую поддержку и в этой связи продолжает контакты с соответствующими государственными структурами Ирака", - сообщили в МИД.