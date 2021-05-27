Конгрессмен США выступил с заявлением по случаю Дня Республики в Азербайджане

25 мая член Конгресса США Пол Госар выступил с заявлением, в котором передал свои поздравления в связи со 103-летием Азербайджанской Республики и 30-летием независимости от Советского Союза.

25 мая член Конгресса США Пол Госар выступил с заявлением, в котором передал свои поздравления в связи со 103-летием Азербайджанской Республики и 30-летием независимости от Советского Союза.

Об этом Report сообщили в Посольстве Азербайджана в США.

В заявлении особо подчеркивается, что Азербайджан как важный партнер в регионе продолжает быть ярким примером демократии и независимости.

Пол Госар

Отмечено, что Азербайджан, веками находившийся под жестоким управлением Российской империи и Советского Союза, добился независимости, а США вместе с дружественным Азербайджаном отмечает 103-летие Республики.

Член Конгресса отмечает, что США и Азербайджан разделяют такие совместные действия, как свобода, демократия и независимость, другие члены Конгресса приглашаются присоединиться к поздравлениям.

С текстом заявления на английском языке можно ознакомиться, пройдя по ссылке: