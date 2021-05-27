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Конгрессмен США выступил с заявлением по случаю Дня Республики в Азербайджане

Конгрессмен США выступил с заявлением по случаю Дня Республики в Азербайджане 25 мая член Конгресса США Пол Госар выступил с заявлением, в котором передал свои поздравления в связи со 103-летием Азербайджанской Республики и 30-летием независимости от Советского Союза.
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 08:12
Конгрессмен США выступил с заявлением по случаю Дня Республики в Азербайджане

25 мая член Конгресса США Пол Госар выступил с заявлением, в котором передал свои поздравления в связи со 103-летием Азербайджанской Республики и 30-летием независимости от Советского Союза.

Об этом Report сообщили в Посольстве Азербайджана в США.

В заявлении особо подчеркивается, что Азербайджан как важный партнер в регионе продолжает быть ярким примером демократии и независимости.

Пол Госар
Пол Госар

Отмечено, что Азербайджан, веками находившийся под жестоким управлением Российской империи и Советского Союза, добился независимости, а США вместе с дружественным Азербайджаном отмечает 103-летие Республики.

Член Конгресса отмечает, что США и Азербайджан разделяют такие совместные действия, как свобода, демократия и независимость, другие члены Конгресса приглашаются присоединиться к поздравлениям.

С текстом заявления на английском языке можно ознакомиться, пройдя по ссылке:

https://www.congress.gov/117/crec/2021/05/25/167/91/modified/CREC-2021-05-25-pt1-PgE578-4.htm

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresinin üzvü Respublika Günü ilə bağlı bəyanatla çıxış edib

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