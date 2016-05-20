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    Мониторинговый комитет и комитет по политическим делам ПАСЕ обсудят доклад по Азербайджану

    Самед Сеидов примет участие на заседаниях комитетов мониторинга и по политическим делам ПАСЕ

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса, руководитель делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов и депутат Сабир Гаджиев 22-25 мая отправятся с визитом в Париж для участия на заседаниях  мониторингового комитета и комитета и по политическим делам ПАСЕ. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе парламента. 

    На заседаниях состоятся обсуждения относительно переговоров в связи с деятельностью демократических институтов в Турции, итогов визитов в Азербайджан и Грузию,  политических итогах кризиса в Украине, ситуация в Беларуси и др. 

    Помимо этого, С.Сеидов будет участвовать на заседаниях Бюро и Постоянного комитета, которые пройдут с 26 по 28 мая в эстонском Таллинне.

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