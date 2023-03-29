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Коэн: Израиль и Азербайджан разделяют одинаковое восприятие угрозы со стороны Ирана

Коэн: Израиль и Азербайджан разделяют одинаковое восприятие угрозы со стороны Ирана Израиль и Азербайджан разделяют одинаковое восприятие угрозы со стороны Ирана.
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 12:05
Коэн: Израиль и Азербайджан разделяют одинаковое восприятие угрозы со стороны Ирана

Израиль и Азербайджан разделяют одинаковое восприятие угрозы со стороны Ирана.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил сегодня по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Израиль и Азербайджан разделяют одинаковое восприятие иранских угроз. Иранский режим угрожает нашим регионам, финансам, туризму и дестабилизирует весь Ближний Восток. Мы должны действовать сообща, чтобы помешать Ирану создать ядерный потенциал. Способ сделать это, нужно использовать политические, экономические инструменты, а также сформировать надежные и решительные военные силы", - сказал Эли Коэн.

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Версия на английском языке Cohen: Israel, Azerbaijan share same perception of threat from Iran
Версия на азербайджанском языке Kohen: “İsrail və Azərbaycan İran tərəfdən təhlükəni eyni cür qəbul edir”

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