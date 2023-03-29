Коэн: Израиль и Азербайджан разделяют одинаковое восприятие угрозы со стороны Ирана

Израиль и Азербайджан разделяют одинаковое восприятие угрозы со стороны Ирана.

Израиль и Азербайджан разделяют одинаковое восприятие угрозы со стороны Ирана.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил сегодня по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Израиль и Азербайджан разделяют одинаковое восприятие иранских угроз. Иранский режим угрожает нашим регионам, финансам, туризму и дестабилизирует весь Ближний Восток. Мы должны действовать сообща, чтобы помешать Ирану создать ядерный потенциал. Способ сделать это, нужно использовать политические, экономические инструменты, а также сформировать надежные и решительные военные силы", - сказал Эли Коэн.