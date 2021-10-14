Ко Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана

Сегодня 86-летие отмечает аксакал азербайджанской дипломатии, Чрезвычайный и Полномочный посол Вахдат Султан-заде.

Сегодня 86-летие отмечает аксакал азербайджанской дипломатии, Чрезвычайный и Полномочный посол Вахдат Султан-заде.

Дипломатическая деятельность Вахдата Султан-заде берет начало в 1960-х годах с должности переводчика СССР в Исламской Республике Афганистан (1962-1966 гг.). В 1970-е годы Вахдат Султан-заде работал в посольстве СССР в Иране. Затем дипломатическая карьера была продолжена в Турции, где Вахдат Султан-заде шесть лет представлял интересы сперва СССР в качестве консула, а затем Азербайджанской Республики и Российской Федерации в Стамбуле (1988-1994 гг.). Впервые в мировой практике по согласованию руководства стран Вахдат Султан-заде два года представлял сразу две страны.

Усилиями Вахдата Султан-заде в 1992 году Азербайджан вступил в состав Организации Исламская конференция – ОИК (переименована в Организацию исламского сотрудничества после 2011 года), а также состоялся первый туристический исторический рейс «Аэрофлота» из Баку в Стамбул.

Профессиональные качества Вахдата Султан-заде и преданность своему государству были замечены ещё Первым секретарем ЦК КП Азербайджана, позже членом Политбюро ЦК КПСС, зампредом Совета Министров СССР Гeйдapом Aлиeвым, который после возвращения в родной Азербайджан стал основателем современного азербайджанского государства, и назначил дипломата начальником управления ОИК МИД Азербайджана, тем самым доверив ему одно из сложнейших дипломатических направлений – курацию взаимоотношений с 53 мусульманскими странами. В 1994 году он принимал активное участие в организации, подготовке и проведении Саммита стран – членов ОИК в Касабланке (Королевство Марокко). Усилиями Вахдата Султан-заде на данном саммите ОИК принял резолюцию, в которой впервые Армения была признана агрессором по отношению к Азербайджану. Через три года, в 1997 году, участвовал в организации, подготовке и проведении Саммита стран – членов ОИК в Тегеране (Исламская Республика Иран). С 2006 по 2010 годы был Советником в посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане. За проявленную активную деятельность в 2009 году Вахдат Султан-заде был награжден государственной наградой Туркменистана «за вклад в развитие братских отношений» - медалью «Ватана болан сойгуси учин» («За любовь к Отечеству»). В период с 2010 по 2015 годы занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Туркменистане, а с 2015 года также занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Исламской Республике Афганистан (одновременно с миссией в Туркменистане). Это единственный случай в мировой дипломатической практике, когда Президент страны назначает послом человека в возрасте 80 лет. Главную роль в этом назначении сыграл фактор профессионализма, опыта и знаний Вахдата Султан-заде. Учитывая это, следует отметить, что такое назначение не осталось незамеченным послами иностранных государств, аккредитованных в Туркменистане, которые обратились в главный офис Книги рекордов Гиннесса с просьбой о включении Вахдата Султан-заде в Книгу как единственного дипломата в мире, представляющего свою страну в столь почтенном возрасте.

Как известно, дипломатия, как одна из самых древних сфер человеческой деятельности, имеет свои постулаты, выработанные всем ходом мировой истории, генерированные опытом, накопленными в течение тысячелетий знаниями. И если соотнести хотя бы некоторые из них с деятельностью Вахдата Султан-заде, то становится очевидным, что профессиональные навыки, знания, дипломатический опыт, его незаурядные природные способности дипломата, оратора и аналитика воплощают в себе лучшие традиции дипломатии.

Вахдат Султан-заде в соавторстве с Г.Аллахвердиевым дважды издал 6 томов книги «Гeйдap Aлиeв и Восток». Эти действительно уникальные издания были рекомендованы Министерством образования республики в качестве учебного материала. Также дипломат является автором книги «Дипломатия: взгляд изнутри», изданной в 2018 году. В этом почти 800-страничном фолианте он подводит некоторые итоги своей более чем полувековой деятельности в сфере дипломатии.

За время своей дипломатической деятельности также занимал различные должности в МИД Азербайджанской ССР, Российской Федерации, Азербайджанской Республики на различных руководящих должностях. Обладатель наград СССР, Турции, Тюрксой и др.. Награжден юбилейной медалью Организации Объединенных Наций «За выдающийся вклад в дело сохранения мира во всем мире». С различными миссиями находился в Индонезии, Пакистане, Эфиопии, Мексике и других странах.

Классик современной азербайджанской дипломатии Вахдат Султан-заде и сегодня продолжает делиться своим богатейшим опытом с молодым поколением дипломатов, даёт свои наставления.

"Никто не рождается дипломатом. Дипломат формируется, развивается в процессе работы в сложном и напряжённом рабочем режиме. Основное качество, предъявляемое к дипломату — это при любых обстоятельствах оставаться верным своему государству, отстаивать национальные интересы своего народа. Вне зависимости от занимаемой должности каждый сотрудник должен уметь вести себя терпеливо и хладнокровно, работать над собой, расширять свое мировоззрение", - так дуайен азербайджанской дипломатии обращается к молодым дипломатам, которым предстоит защищать суверенитет и независимость Азербайджана.

"Мне, как дипломату с более чем полувековым стажем, человеку, воспитанному в духе воинской славы и ратного труда поколений, составивших славу и гордость азербайджанского народа, отрадно видеть, что фундамент всестороннего государственного, экономического и культурного развития республики, заложенный гениальным основателем современной азербайджанской государственности Гeйдapом Aлиeвым, позволяет нынешнему поколению созидателей в лице Президента Республики Ильхaма Aлиeва и Первого вице-президента Мехрибан Aлиeвой возводить мощное, не подверженное никаким внутренним и внешним катаклизмам здание общественно-политического, экономического воплощения вековых чаяний предыдущих поколений.

Да, сегодня поколение, к которому я имею честь принадлежать, гордо передаёт следующему поколению гербарий наших знаний, который они должны бережно хранить, дабы приумножить их! Но пусть молодое поколение, которому предстоит решать сложные, а порой и противоречивые проблемы национального государственного развития, всегда помнят, что Великие, как изрек известный русский писатель современности, теолог, Борис Кригер, зачастую строят своё величие на усилиях предков!", - В.Султан-заде.

Редакция Report поздравляет и желает здоровья, счастья и неиссякаемой энергии "аксакалу" азербайджанской дипломатии Вахдату Султан-заде, посвятившему себя служению своей Родине, своему народу и олицетворяющему в себе единство высокого профессионализма и безграничного таланта.