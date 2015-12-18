Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял посла Азербайджана в этой стране Вахдата Султанзаде.

Как сообщает Report со ссылкой на Turkmenportal, встреча была связана с завершением послом своей дипломатической миссии в Туркменистане.

С удовлетворением отметив высокий уровень установившегося за последние годы конструктивного туркмено-азербайджанского диалога, успешно развивающегося на двусторонней и многосторонней основе – в рамках крупнейших международных организаций и авторитетных региональных структур, президент Туркменистана поблагодарил В.Султанзаде за его весомый личный вклад в укрепление основ продуктивного сотрудничества, выстраиваемого с позиций равноправия и обоюдной выгоды.

Отмечая имеющийся потенциал для дальнейшей диверсификации межгосударственного взаимодействия, глава государства и посол выразили всемерную заинтересованность Туркменистана и Азербайджана в активизации политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей в интересах обеих стран и братских народов.