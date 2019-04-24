Си Цзиньпин: Китай поддерживает территориальную целостность Азербайджана

"Еще раз Вас приветствую в Пекине и на предстоящем втором форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Азербайджанская сторона и Вы лично уделяете большое внимание развитию китайско-азербайджанских отношений и совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь", что мы высоко ценим".

Как сообщает Report, об этом 24 апреля на встрече в Пекине с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым сказал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил осуществление успешной внутренней и внешней политики Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, рост авторитета нашей страны на международной арене, обеспечение стабильности в Азербайджане, повышение благосостояния нашего народа, достижение развития в экономической сфере. Он подчеркнул, что Китай поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Азербайджана. Си Цзиньпин констатировал значение Транскаспийского транспортного коридора в рамках проекта "Один пояс, один путь".