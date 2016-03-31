​Керри: Мы благодарны Азербайджану за вклад в миротворческую миссию в Афганистане

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "У нас есть много взаимных интересов, по которым мы работаем. Мы очень благодарны Азербайджану за вклад в миротворческую миссию в Афганистане. Азербайджан находится в очень сложном регионе".

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы сотрудничаем и в сфере контртерроризма, в разрешении замороженного нагорно-карабахского конфликта", - добавил он.

Керри поблагодарил Ильхама Алиева за участие на саммите по ядерной безопасности и за сотрудничество как в сфере экономики, так и в сфере безопасности региона.