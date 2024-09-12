Кения хочет использовать опыт Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения
Кения хочет использовать опыт Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабженияКения заинтересована в использовании опыта Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения, санитарии и сельского хозяйства в стране.
Кения заинтересована в использовании опыта Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения, санитарии и сельского хозяйства в стране.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации кенийского министерства водоснабжения, санитарии и ирригации в социальной сети "Х".
Согласно информации, посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев провел встречу с должностными лицами министерства, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества.
"Мы заинтересованы в использовании опыта Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения, санитарии и сельского хозяйства Кении", - говорится в публикации.
CS @mugaa_eric joined by PSs @JKorir_K@EphantusKim held a meeting with the Azerbaijan Ambassador to Kenya H.E Sultan Hajiyev when he paid a courtesy call. The Ministry is keen to leverage on Azerbaijan expertise in infrastructure for Water Sanitation and agriculture sectors. pic.twitter.com/2W46SssqVd