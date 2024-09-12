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Кения хочет использовать опыт Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения

Кения хочет использовать опыт Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения Кения заинтересована в использовании опыта Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения, санитарии и сельского хозяйства в стране.
Внешняя политика
12 сентября 2024 г. 15:25
Кения хочет использовать опыт Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения

Кения заинтересована в использовании опыта Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения, санитарии и сельского хозяйства в стране.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации кенийского министерства водоснабжения, санитарии и ирригации в социальной сети "Х".

Согласно информации, посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев провел встречу с должностными лицами министерства, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества.

"Мы заинтересованы в использовании опыта Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения, санитарии и сельского хозяйства Кении", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Kenya to learn Azerbaijan's expertise in water sanitation infrastructure
Версия на азербайджанском языке Keniya su təchizatı infrastrukturunun inkişafı üçün Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə etmək istəyir

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