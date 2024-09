Кения хочет использовать опыт Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения

Кения заинтересована в использовании опыта Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения, санитарии и сельского хозяйства в стране.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации кенийского министерства водоснабжения, санитарии и ирригации в социальной сети "Х".

Согласно информации, посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев провел встречу с должностными лицами министерства, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества.

"Мы заинтересованы в использовании опыта Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения, санитарии и сельского хозяйства Кении", - говорится в публикации.