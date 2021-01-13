Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему

Абульфаз Хамедов: В Казахстане сегодня в мире и согласии проживает порядка 150 тысяч азербайджанцев

Начало нового года в Казахстане ознаменовалось парламентскими выборами, 9 из 107 новоизбранных депутатов являются выдвиженцами от Ассамблеи народов Казахстана. Одним из прошедших в парламент Казахстана от Ассамблеи стал Абульфаз Хамедов, который с 2003 года является руководителем Ассоциации азербайджанцев Казахстана.

Родители новоизбранного депутата еще в 1937-ом году среди многих были депортированы в Казахстан советской властью. С тех пор Казахстан стал для его семьи второй родиной.

В интервью Report А. Хамедов отметил, что с гордостью и всеми силами готов служить во благо более чем 18 млн казахстанцев.

"Будем работать во благо всего народа. И одним из приоритетных вопросов нашей деятельности является национальное и межнациональное согласие в рамках государства Казахстан. Кроме того, приоритетным вопросом также является вопросы молодежи, укрепление молодежной политики, упрощения разрешительных процедур для строительства, а также вопросы по защите окружающей среды", - заявил Report А. Хамедов.

Новоизбранный депутат также напомнил, что особое место в программе деятельности казахстанского парламента всегда занимали вопросы укрепления сотрудничества с Азербайджаном.

"Кроме того, хочу отметить, что за время деятельности нашей ассоциации мы множество раз организовывали поездки в Азербайджан для укрепления моста дружбы между Азербайджаном и Казахстаном с участием интеллигенции двух стран. Дружба, которая была между Гейдаром Алиевым и Нурсултаном Назарбаевым, сегодня продолжается между Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым. Эта дружба на высшем уровне. После формирования в парламенте Казахстана группы дружбы, эти связи между двумя странами будут еще больше укрепляться и расширяться.

В Казахстане сегодня в мире и согласии проживает порядка 150 тысяч азербайджанцев. И азербайджано-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. И мы сделаем все необходимое для дальнейшего укрепления этих отношений. И для этого у нас есть все предпосылки. Оба наших государства являются тюркскими государствами. А Нурсултан Назарбаев был пожизненно избран Почетным председателем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет)", - подчеркнул казахстанский парламентарий.

События осени и конца прошлого года - Вторая карабахская война - не остались в стороне от внимания депутата-азербайджанца. Так, говоря про недавние события, он отметил:

"Президент Ильхам Алиев сделал все, для того, чтобы проблема армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта была решена на основе всех международных норм и принципов, в частности, резолюций СБ ООН. Но, к сожалению, международное сообщество не смогло способствовать достижению согласия и Азербайджану пришлось применить силу. И я поздравляю весь азербайджанский народ с решением карабахского вопроса", - подытожил А. Хамедов.