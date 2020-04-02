Как распределят средства, выделенные США Азербайджану?

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Правительство Соединенных Штатов через Агентство по международному развитию (USAID) выделило 1,7 миллиона долларов США на поддержку усилий правительства Азербайджана по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, указанная сумма будет разделена между тремя работающими с правительством Азербайджана партнерскими организациями USAID.

Это - Всемирная организация здравоохранения (WHO), Детский фонд Организации Объединенных Наций (UNICEF) и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

В дипломатическом представительстве заявили, что каждая из этих организаций будет способствовать совместным усилиям правительства Азербайджана по предотвращению распространения вируса COVID-19 и снижению последствий заболевания.

Предоставленные трем организациям средства будут направлены на укрепление национальных лабораторий Азербайджана, расширение деятельности в области предотвращения и контроля инфекций, укрепление возможностей работников здравоохранения, а также информирование общественности о вирусе и предотвращении его распространения.

"Поддержка, которую мы предлагаем народу и правительству Азербайджана от американского народа, является признаком нашей солидарности и приверженности. Вместе мы можем победить вирус COVID-19", - сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.