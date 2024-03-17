Йенс Столтенберг: Мир в регионе Южного Кавказа очень значим

Мир в регионе Южного Кавказа очень важен, сейчас у Азербайджана есть возможность его установить.

Мир в регионе Южного Кавказа очень важен, сейчас у Азербайджана есть возможность его установить.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, установление мира очень важно как для стран региона и проживающих здесь людей, так и для всего Черноморского региона и в целом Североатлантической безопасности.

"У Азербайджана есть возможность установить мир после долгих лт конфликта. Я с благодарностью воспринял ваши [президента Ильхама Алиева] слова о том, что вы близки к миру как никогда ранее. Мы призываем воспользоваться этой возможностью и добиться долгосрочного мирного соглашения с Арменией ", - заявил он.

Генсек альянса также поблагодарил Азербайджан за продолжающуюся поддержку Украины.