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Йенс Столтенберг: Мир в регионе Южного Кавказа очень значим

Йенс Столтенберг: Мир в регионе Южного Кавказа очень значим Мир в регионе Южного Кавказа очень важен, сейчас у Азербайджана есть возможность его установить.
Внешняя политика
17 марта 2024 г. 20:39
Йенс Столтенберг: Мир в регионе Южного Кавказа очень значим

Мир в регионе Южного Кавказа очень важен, сейчас у Азербайджана есть возможность его установить.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, установление мира очень важно как для стран региона и проживающих здесь людей, так и для всего Черноморского региона и в целом Североатлантической безопасности.

"У Азербайджана есть возможность установить мир после долгих лт конфликта. Я с благодарностью воспринял ваши [президента Ильхама Алиева] слова о том, что вы близки к миру как никогда ранее. Мы призываем воспользоваться этой возможностью и добиться долгосрочного мирного соглашения с Арменией ", - заявил он.

Генсек альянса также поблагодарил Азербайджан за продолжающуюся поддержку Украины.

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Версия на азербайджанском языке Yens Stoltenberq: Cənubi Qafqaz regionunda sülh çox vacibdir

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