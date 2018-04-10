Израильский политолог: Армения представляет террористическую угрозу

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Армения представляет террористическую угрозу для Азербайджана".

Как передает Report, об этом в ходе круглого стола на тему азербайджано-израильских отношений заявил израильский политолог Юрий Бочаров.

"Почему [армяне] стреляют, когда нет войны, зачем провоцируют? Знаете, многие террористические организации финансируются кем-то, и им необходимо отрабатывать свою зарплату. У нас в этом плане очень схожая ситуация, мы защищаем своих граждан и имеем на это полное право", - добавил он.

По словам политолога, Азербайджан и Израиль являются стратегическими партнёрами, и такое тесное сотрудничество может вызывать раздражение у некоторых третьих стран.

Ю. Бочаров особо отметил азербайджанские традиции толерантности и мультикультурализма.

На вопрос о причастности Израиля к авиаударам по авиабазе в Хомсе, эксперт подчеркнул, что "Израиль в Сирии борется не с режимом Асада, а с террористическими группировками Ирана".

"Израиль не против целостности Сирии, мы хотим полноценного руководства там. За 30 лет войны с Сирией на нашей границе не было ни одной провокации. По большому счету, у нас нет претензий к Сирии и Асаду, мы против Ирана. Да, кто-то разбомбил плохих ребят, может даже мы. И напрашивается вопрос, что там делали иранские беспилотники, и как за четыре часа до бомбардировки Россия покинула на время авиабазу?", - подытожил он.