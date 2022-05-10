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Израиль ценит роль Гейдара Алиева в построении стратегических отношений с Азербайджаном

Израиль ценит роль Гейдара Алиева в построении стратегических отношений с Азербайджаном Израиль помнит ключевую роль общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в построении стратегических отношений между странами.
Внешняя политика
10 мая 2022 г. 14:43
Израиль ценит роль Гейдара Алиева в построении стратегических отношений с Азербайджаном
Джордж Дик

Израиль помнит ключевую роль общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в построении стратегических отношений между странами.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал на своей странице в Twitter.

"Отмечая 99-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, Израиль помнит о его ключевой роли в построении дружественных и стратегических отношений между нашими странами",- говорится в публикации.

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