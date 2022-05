Израиль ценит роль Гейдара Алиева в построении стратегических отношений с Азербайджаном

Израиль помнит ключевую роль общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в построении стратегических отношений между странами.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал на своей странице в Twitter.

"Отмечая 99-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, Израиль помнит о его ключевой роли в построении дружественных и стратегических отношений между нашими странами",- говорится в публикации.