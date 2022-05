İsrail Azərbaycanla strateji əlaqələrin qurulmasında Heydər Əliyevin rolunu yüksək qiymətləndirir

"İsrail ölkələr arasında strateji əlaqələrin qurulmasında Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin həlledici rolunu yüksək qiymətləndirir".

“Report” xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik tviter səhifəsində yazıb.

“Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünü qeyd edərək, İsrail onun ölkələrimiz arasında dostluq və strateji münasibətlərin qurulmasındakı həlledici rolunu xatırlayır”, - tvitdə yazılıb.