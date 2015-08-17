Издана книга академика Рамиза Мехтиева "Миропорядок двойных стандартов и современный Азербайджан"

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Издана книга руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, академика Рамиза Мехтиева "Миропорядок двойных стандартов и современный Азербайджан".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, академик Рамиз Мехтиев, время от времени своими научными трудами привлекающий внимание широкой читательской аудитории к актуальным темам, дает подробный политико-социологический и научно-философский комментарий процессов, протекающих в Азербайджане. С этой точки зрения новая книга видного ученого также достойна похвалы.

Академик Рамиз Мехтиев, опираясь и в этой книге на обширный научный поиск, подробно комментирует основы сохранения традиций государственности в Азербайджане и отчетливо указывает на факторы, препятствующие этому. Ученый-философ особо подчеркивает роль в этой сфере курса общенационального лидера Гейдара Алиева, заложившего прочную основу современного независимого Азербайджана и считавшего, что стабильность, сильная экономика и демократия являются лучшим путем интеграции в международное сообщество. Автор считает, что Азербайджан успешно продолжает и развивает сбалансированную внешнюю политику. Отчетливо доводится до внимания, что власть в Азербайджане выступает в оценивании событий и решении международных проблем не с точки зрения интересов некоторых супердержав, а с позиции международных правовых норм и национальных интересов страны.

Книгу академика необходимо рассматривать как политический подход, богатый достаточно полными и вескими фактами с точки зрения анализа политических процессов, происходящих в Азербайджане и мире. Руководитель Администрации Президента справедливо приходит к выводу о том, что "…"цветные революции" становятся угрозой безопасности в любом регионе и преследуют исключительно цели смены неугодных США правительств на контролируемые ими режимы".

Книга, вышедшая в свет в издательстве "Восток-Запад" в изящном полиграфическом оформлении, представлена читателям на азербайджанском и русском языках.

В книге опубликованы интервью ученого-философа "Ильхам Алиев – новый лидер нового века", "Азербайджан готов и настроен лишь на равноправный и равноуважительный диалог, другие формы межгосударственных отношений для него неприемлемы" и статья "Миропорядок двойных стандартов и современный Азербайджан".

Оставаясь приверженным собственной традиции как в двух интервью АЗЕРТАДЖ, так и в статье, академик Рамиз Мехтиев рассказал об этапах развития современной истории нашей государственности, трудностях, возникших на этом пути, работе, проделанной по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, а также посчитал своим профессиональным долгом объективно проанализировать политику мировых силовых структур против день ото дня развивающегося Азербайджана, проводящего независимую политику, опирающуюся на демократические ценности.

Книга посвящена актуальным вопросам эффективного государственного управления, правовым и институциональным реформам в сфере борьбы с коррупцией, деятельности и задачам неправительственных организаций, новому миропорядку и политике двойных стандартов Запада против Азербайджана.

В издании широко анализируется общественно-политическая ситуация в мире после распада Советского Союза, повествуется об истинных причинах "арабской весны", "бархатных" и "цветных" революций.

В книге "Миропорядок двойных стандартов и современный Азербайджан" академик Рамиз Мехтиев дает совершенный анализ многовекторной политики, проводимой мировыми геополитическими силами посредством институтов гражданского общества в целях "культурной" оккупации различных государств, рассматривает основные принципы политики Азербайджанского государства на нынешнем этапе строительства постиндустриального общества, раскрывает суть инновационной политики Президента Ильхама Алиева.

Будущие исследователи, обратившись к политической картине начала ХХI века, смогут эффективно воспользоваться книгой академика Рамиза Мехтиева "Миропорядок двойных стандартов и современный Азербайджан".

Книга предназначена для ученых-политологов, преподавателей и студентов вузов, а также широкой читательской аудитории.