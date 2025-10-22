Из РФ в Азербайджан экстрадированы четверо находившихся в международном розыске

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк
    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 12:26
    По запросу Генеральной прокуратуры Азербайджана в страну экстрадированы четверо граждан, находившихся в международном розыске.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    Генеральная прокуратура России удовлетворила ходатайство азербайджанской стороны о передаче Хафиза Алыева, Наримана Алиева, Кязыма Нуриева и Эмина Гасанова.

    Отмечается, что указанные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджана, и были объявлены в розыск за уклонение от следствия.

    После задержания на территории России они были переданы азербайджанской стороне и доставлены в страну в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

    Beynəlxalq axtarışda olan 4 nəfər Rusiyadan Azərbaycana gətirilib

