Из РФ в Азербайджан экстрадированы четверо находившихся в международном розыске

По запросу Генеральной прокуратуры Азербайджана в страну экстрадированы четверо граждан, находившихся в международном розыске.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура России удовлетворила ходатайство азербайджанской стороны о передаче Хафиза Алыева, Наримана Алиева, Кязыма Нуриева и Эмина Гасанова.

Отмечается, что указанные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджана, и были объявлены в розыск за уклонение от следствия.

После задержания на территории России они были переданы азербайджанской стороне и доставлены в страну в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.