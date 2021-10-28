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Из Ирака в Баку доставлены еще 38 азербайджанских детей

Из Ирака в Баку доставлены еще 38 азербайджанских детей 28 октября на родину репатриированы 38 детей граждан Азербайджана, содержащихся в местах отбывания заключения или детских домах в Ираке.
Внешняя политика
28 октября 2021 г. 09:34
Из Ирака в Баку доставлены еще 38 азербайджанских детей

28 октября на родину репатриированы 38 детей граждан Азербайджана, содержащихся в местах отбывания заключения или детских домах в Ираке.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Их доставка в страну стала возможна в результате скоординированных и поэтапных мероприятий, проведенных правительством Азербайджана. В первую очередь было определено местонахождение и азербайджанское гражданство репатриантов. Затем они были обеспечены необходимыми для возвращения в Азербайджан документами и билетами.

С целью подготовки к процессу репатриации детей в Багдад была командирована рабочая группа, состоящая из ответственных лиц госструктур, ответственных за репатриацию и реабилитацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии.

Члены рабочей группы провели предварительное медицинское и психологическое обследование граждан Азербайджана и оказали необходимую помощь.

В результате в сопровождении азербайджанской делегации по маршруту Багдад-Стамбул-Баку была осуществлена репатриация в нашу страну.

По возвращении в Азербайджан ожидается принятие необходимых мер для реинтеграции и реабилитации детей.

До сих пор успешно выполнена репатриация 288 граждан Азербайджана, из которых 286 детей и 2 женщины.

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Версия на английском языке Another batch of Azerbaijani children detained in Iraq repatriated
Версия на азербайджанском языке İraqda saxlanılan daha 38 azərbaycanlı uşaq ölkəmizə gətirilib

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