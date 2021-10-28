Из Ирака в Баку доставлены еще 38 азербайджанских детей

28 октября на родину репатриированы 38 детей граждан Азербайджана, содержащихся в местах отбывания заключения или детских домах в Ираке.

28 октября на родину репатриированы 38 детей граждан Азербайджана, содержащихся в местах отбывания заключения или детских домах в Ираке.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Их доставка в страну стала возможна в результате скоординированных и поэтапных мероприятий, проведенных правительством Азербайджана. В первую очередь было определено местонахождение и азербайджанское гражданство репатриантов. Затем они были обеспечены необходимыми для возвращения в Азербайджан документами и билетами.

С целью подготовки к процессу репатриации детей в Багдад была командирована рабочая группа, состоящая из ответственных лиц госструктур, ответственных за репатриацию и реабилитацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии.

Члены рабочей группы провели предварительное медицинское и психологическое обследование граждан Азербайджана и оказали необходимую помощь.

В результате в сопровождении азербайджанской делегации по маршруту Багдад-Стамбул-Баку была осуществлена репатриация в нашу страну.

По возвращении в Азербайджан ожидается принятие необходимых мер для реинтеграции и реабилитации детей.

До сих пор успешно выполнена репатриация 288 граждан Азербайджана, из которых 286 детей и 2 женщины.