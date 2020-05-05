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Из Азербайджана в Германию будет организован чартерный рейс

Из Азербайджана в Германию будет организован чартерный рейс

МИД Азербайджана заверил, что граждане Азербайджана, имеющие вид на жительство в Германии, также могут воспользоваться запланированным чартерным рейсом во Франкфурт 11 мая 2020 года. 

Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве Германии в Азербайджане. 

Отмечается, что cтоимость полета составит около 230 евро. Дальнейшие детали еще не известны и будут переданы как можно скорее.

Данным лицам необходимо отправить копию своего паспорта и вида на жительство на адрес электронной почты rk-kontakt@baku.diplo.de не позднее 05.05.2020. 

При этом, в случае ограниченности мест приоритет будет отдаваться иностранным членам семей граждан Германии / ЕС и системно значимых профессиональных групп.

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