Из Азербайджана в Германию будет организован чартерный рейс

МИД Азербайджана заверил, что граждане Азербайджана, имеющие вид на жительство в Германии, также могут воспользоваться запланированным чартерным рейсом во Франкфурт 11 мая 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заявили в посольстве Германии в Азербайджане.

Отмечается, что cтоимость полета составит около 230 евро. Дальнейшие детали еще не известны и будут переданы как можно скорее.

Данным лицам необходимо отправить копию своего паспорта и вида на жительство на адрес электронной почты rk-kontakt@baku.diplo.de не позднее 05.05.2020.

При этом, в случае ограниченности мест приоритет будет отдаваться иностранным членам семей граждан Германии / ЕС и системно значимых профессиональных групп.