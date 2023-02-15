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Итальянский эксперт: Италия cтремится и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном

Итальянский эксперт: Италия cтремится и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном Перспективы экономической диверсификации, предпринятые Баку, находят синергию в желании Италии наладить дальнейшие сотрудничество с экономикой Азербайджана.
Внешняя политика
15 февраля 2023 г. 15:46
Итальянский эксперт: Италия cтремится и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном

Перспективы экономической диверсификации, предпринятые Баку, совпадают с желанием Италии расширить дальнейшее экономическое сотрудничество с Азербайджаном.

Об этом Report заявил итальянский политолог Доминико Летизиа, комментируя визит в Азербайджан министра "Made in Italy" Адольфо Урсо и его участие в церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости мощностью 1280 МВт.

В рамках визита итальянская компания Ansaldo Energia и азербайджанский производитель "Азерэнержи" подписали соглашение о поставке четырех газовых турбин комбинированного цикла для мингячевирской станции.

Эксперт отметил, что Италия и Азербайджан имеют много совместных проектов. По его словам, как подчеркнул Адольфо Урсо, " Азербайджан является очень интересной страной, и чрезвычайно важно продолжать развивать инициативы с Баку, чтобы вместе преодолевать энергетические проблемы и сделать "перезагрузку" дипломатии между дружественными странами для осуждения непрекращающихся нарушений международного права со стороны Москвы".

Д.Летизиа добавил, что после освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджан активно восстанавливает разрушенные города, села и инфраструктуру здесь.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет восстановить эту территорию с использованием наилучших технологий и логистики в мире. Это дает многочисленные экономические возможности для Италии.

"Made in Italy" и качественное итальянское производство будет полезно для Азербайджана, в том числе и для восстановления освобожденных территорий",- добавил эксперт.

По мнению политолога, итальянские компании довольны этой динамикой. "Надеемся, что подобные инициативы будут полезны для дальнейшего укрепления экономической и культурной дипломатии между двумя странами",- отметил он.

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Версия на английском языке Expert: Italy seeks to further expand co-op with Azerbaijan

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