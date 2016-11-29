Азербайджан заинтересован в развитии связей с Африканским Союзом

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "С самого обретения Азербайджаном статуса наблюдателя в Африканском Союзе мы были заинтересованы в развитии связей с этой структурой".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, Азербайджан также заинтересован в продвижении службы ASAN на африканском континенте: "В первой декаде декабря состоится встреча глав МИД стран-членов Африканского Союза, на котором мы намерены провести презентацию службы ASAN".