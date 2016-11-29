 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан заинтересован в развитии связей с Африканским Союзом

    Эльмар Мамедъяров: Планируется проведение презентации службы ASAN на встрече глав МИД стран Африканского Союза в декабре

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "С самого обретения Азербайджаном статуса наблюдателя в Африканском Союзе мы были заинтересованы в развитии связей с этой структурой".

    Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил  министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    По его словам, Азербайджан также заинтересован в продвижении службы ASAN на африканском континенте: "В первой декаде декабря состоится встреча глав МИД стран-членов Африканского Союза, на котором мы намерены провести презентацию службы ASAN".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi