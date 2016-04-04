Источник: Генсек ООН поедет в Азербайджан и Армению, несмотря на ситуацию в Карабахе

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун готовится в конце текущего месяца совершить официальные визиты в Азербайджан и Армению, несмотря на обострение нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в штаб-квартире ООН.

Отвечая на вопрос, повлияла ли ситуация на планы генсека, собеседник сказал, что "на данный момент нет".

На прошлой неделе источник в секретариате всемирной организации сообщил ТАСС, что Пан Ги Мун собирается посетить Азербайджан, Армению и Грузию после церемонии подписания Парижского соглашения по климату, намеченной на 22 апреля. В программу визитов входят встречи с главами государств.