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Исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам поблагодарила Азербайджан

Исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам поблагодарила Азербайджан Находящаяся в нашей стране с визитом исполнительный директора программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф поблагодарила правительство Азербайджана.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 14:36
Исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам поблагодарила Азербайджан

Находящаяся в нашей стране с визитом исполнительный директор программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф поблагодарила правительство Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом она сказала 5 октября в Агдаме на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Исполнительный директор программы ООН выразила удовлетворение пребыванием в Азербайджане и проведением Национального градостроительного форума на высоком уровне.

Она выразила большую признательность правительству Азербайджана за поддержку деятельности UN-HABITAT, в том числе за добровольный финансовый вклад.

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Версия на английском языке UN-Habitat Executive Director thanks Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktoru Azərbaycana təşəkkür edib

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