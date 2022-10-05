Исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам поблагодарила Азербайджан

Находящаяся в нашей стране с визитом исполнительный директора программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф поблагодарила правительство Азербайджана.

Находящаяся в нашей стране с визитом исполнительный директор программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф поблагодарила правительство Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом она сказала 5 октября в Агдаме на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Исполнительный директор программы ООН выразила удовлетворение пребыванием в Азербайджане и проведением Национального градостроительного форума на высоком уровне.

Она выразила большую признательность правительству Азербайджана за поддержку деятельности UN-HABITAT, в том числе за добровольный финансовый вклад.