Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева встретился с официальным представителем Ватикана

Помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов встретился с префектом Дикастерии по делам восточных церквей Святого Престола, кардиналом Клаудио Гуджеротти.

Помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов встретился с префектом Дикастерии по делам восточных церквей Святого Престола, кардиналом Клаудио Гуджеротти.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались нынешние связи между Азербайджаном и Ватиканом, а также проекты в рамках сотрудничества с Фондом Гейдара Алиева.

Клаудио Гуджеротти высоко оценил проекты Фонда Гейдара Алиева в Ватикане и передал особую благодарность Папы Римского Франциска президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за непрерывную поддержку.

На встрече было подчеркнуто участие Фонда Гейдара Алиева в реставрации катакомб в Ватикане и оцифровке архивных рукописей, тесное сотрудничество с музеем Ватикана и Апостольской библиотекой. Также стороны упомянули ознакомительный визит ватиканских археологов в Азербайджан с целью реставрации исторических и религиозных памятников и обмена опытом и подчеркнули важность реализации новых проектов в будущем.

Кардинал Гуджеротти высоко оценил эти инициативы, отметив, что строительство новой католической церкви в Баку при поддержке правительства Азербайджана и Фонда Гейдара Алиева является ярким примером мультикультурной политики страны.

На фоне расширения религиозных конфликтов в мире гость подчеркнул, что политика мультикультурализма, проводимая правительством Азербайджана, мирное сосуществование представителей различных религий в стране и свобода вероисповедания являются крупнейшим вкладом в дело мира.

Анар Алекперов заявил, что президент Фонда Мехрибан Алиева всегда придавала особое значение взаимоотношениям с Ватиканом, и выразил уверенность в дальнейшем развитии этого сотрудничества. Соглашение о сотрудничестве между губернаторством города-государства Ватикан и Фондом Гейдара Алиева по реставрационным работам в Базилике Святого Павла было отмечено как показатель тесного сотрудничества между сторонами.

Представитель Святого Престола также предложил в рамках будущих проектов с Фондом Гейдара Алиева проводить дни культуры Азербайджана в Ватикане, взаимный обмен специалистами в различных областях, а также организовывать выставки и концертные программы.

На встрече кардинал также был проинформирован о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. Гость выразил уверенность, что Глобальный саммит религиозных лидеров под девизом "Мировые религии за зеленую планету", который состоится в преддверии COP29 в Баку, внесет вклад в дальнейшее развитие межрелигиозных отношений и успех международной конференции.