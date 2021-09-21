Исмаил Дамир: Наше сотрудничество с Азербайджаном в оборонной промышленности продолжается

"Наше сотрудничество с Азербайджаном в области оборонной промышленности продолжается. У нас даже есть предварительные результаты по созданию новых партнерских отношений в сфере обороны и организации оборонной промышленности".

"Наше сотрудничество с Азербайджаном в области оборонной промышленности продолжается. У нас даже есть предварительные результаты по созданию новых партнерских отношений в сфере обороны и организации оборонной промышленности".

Об этом в заявлении турецкому бюро Report сказал начальник Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Дамир.

По его словам, пока рано раскрывать новые достижения: "Связи между Турцией и Азербайджаном еще более расширились, особенно в области электронных устройств, разработанных с использованием современных технологий".