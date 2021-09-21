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Исмаил Дамир: Наше сотрудничество с Азербайджаном в оборонной промышленности продолжается

Исмаил Дамир: Наше сотрудничество с Азербайджаном в оборонной промышленности продолжается "Наше сотрудничество с Азербайджаном в области оборонной промышленности продолжается. У нас даже есть предварительные результаты по созданию новых партнерских отношений в сфере обороны и организации оборонной промышленности".
Внешняя политика
21 сентября 2021 г. 15:07
Исмаил Дамир: Наше сотрудничество с Азербайджаном в оборонной промышленности продолжается
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"Наше сотрудничество с Азербайджаном в области оборонной промышленности продолжается. У нас даже есть предварительные результаты по созданию новых партнерских отношений в сфере обороны и организации оборонной промышленности".

Об этом в заявлении турецкому бюро Report сказал начальник Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Дамир.

По его словам, пока рано раскрывать новые достижения: "Связи между Турцией и Азербайджаном еще более расширились, особенно в области электронных устройств, разработанных с использованием современных технологий".

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Версия на английском языке Turkish minister: "Our cooperation with Azerbaijan in defense industry continues"
Версия на азербайджанском языке İsmail Dəmir: "Azərbaycanla müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığımız davam edir"

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