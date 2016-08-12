Исмаил Алпер Джошгун: Азербайджан сыграл большую роль в восстановлении турецко-российских отношений

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан сыграл большую роль в восстановлении турецко-российских отношений.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун.

Посол отметил, что официальные лица Турции в связи с этим выражают благодарность Азербайджану: "В период плохих отношений с Россией наряду с Азербайджаном многие братские и дружеские страны заявили о готовности оказать всестороннюю помощь. В трудные дни Турции Азербайджан всегда оказывал помощь. В то же время хочу отметить, что в урегулировании этих отношений большую роль сыграл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев".