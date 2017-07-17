Спикер Сейма: Латвия и Азербайджан заинтересованы в углублении экономического сотрудничества

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Латвия и Азербайджан разделяют успешный политический диалог, и заинтересованы в углублении экономического сотрудничества, в том числе в области транспорта.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Спикер латвийского парламента отметила активные контакты между латвийскими и азербайджанскими парламентариями.

Спикер выразила удовлетворение подписанием между двумя странами декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Латвией.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном. М.Мурниеце заявила, что Латвия поддерживает углубление отношений между Азербайджаном и ЕС.