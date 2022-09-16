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Ильхам Алиев: Вызывает беспокойство неэффективность некоторых ведущих международных организаций

Ильхам Алиев: Вызывает беспокойство неэффективность некоторых ведущих международных организаций Вызывает беспокойство неэффективность некоторых ведущих международных организаций.
Внешняя политика
16 сентября 2022 г. 14:17
Ильхам Алиев: Вызывает беспокойство неэффективность некоторых ведущих международных организаций

Вызывает беспокойство неэффективность некоторых ведущих международных организаций.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"В этой связи хотел бы отметить 4 резолюции Совбеза ООН от 1993 года, требовавшие вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Хотя некоторые резолюции Совбеза выполняются в течение нескольких дней, резолюции, принятые в отношении нашей ситуации, оставались невыполненными в течение 27 лет. Азербайджан сам урегулировал карабахский конфликт военно-политическим путем и обеспечил выполнение вышеуказанных резолюций Совета безопасности ООН", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Bəzi aparıcı beynəlxalq təşkilatların səmərəsizliyi narahatlıq doğurur”
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Inefficiency of some leading international organizations causes concern

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