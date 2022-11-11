Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Багдада Амреева в качестве генсека ОТГ

"Мы высоко ценим деятельность Багдада Амреева в качестве генерального секретаря Организации тюркских государств".
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.
"Учитывая вклад и заслуги перед сообществом тюркского мира, Багдад Амреев был награжден высшей государственной наградой Азербайджана - орденом "Достлуг", которую я ему вручил 21 октября. Еще раз поздравляю", - сказал глава государства.
Напомним, новым генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) назначен представитель Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев, который сменил на этом посту Багдада Амреева.