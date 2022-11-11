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Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Багдада Амреева в качестве генсека ОТГ

Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Багдада Амреева в качестве генсека ОТГ "Мы высоко ценим деятельность Багдада Амриева в качестве генерального секретаря Организации тюркских государств".
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 10:39
Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Багдада Амреева в качестве генсека ОТГ

"Мы высоко ценим деятельность Багдада Амреева в качестве генерального секретаря Организации тюркских государств".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

"Учитывая вклад и заслуги перед сообществом тюркского мира, Багдад Амреев был награжден высшей государственной наградой Азербайджана - орденом "Достлуг", которую я ему вручил 21 октября. Еще раз поздравляю", - сказал глава государства.

Напомним, новым генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) назначен представитель Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев, который сменил на этом посту Багдада Амреева.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev highly appreciates Baghdad Amreyev's activity as OTS Secretary General
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Bağdad Amreyevin TDT-nin Baş katibi kimi fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib

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