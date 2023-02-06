Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в соболезновании говорится:

"Уважаемый господин президент,

Дорогой брат,

Крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, которое произошло в Кахраманмараше и ощущалось во многих местах братской Турции.

В этот трудный момент выражаю готовность оказать любую помощь, в связи с трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий землетрясения.

Аллах рехмет элясин!"