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Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 10:46
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в соболезновании говорится:

"Уважаемый господин президент,

Дорогой брат,

Крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, которое произошло в Кахраманмараше и ощущалось во многих местах братской Турции.

В этот трудный момент выражаю готовность оказать любую помощь, в связи с трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий землетрясения.

Аллах рехмет элясин!"

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Версия на английском языке President of Azerbaijan extends condolences to Turkish counterpart
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Ərdoğana başsağlığı verib

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