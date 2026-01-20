Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Финляндии

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 14:30
    20 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом.

    Как сообщает корреспондент Report, в ходе беседы с удовлетворением говорилось о предыдущих встречах президентов Азербайджана и Финляндии, на которых были проведены плодотворные обсуждения, связанные с развитием отношений между двумя странами.

    На встрече состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, были затронуты перспективы сотрудничества между странами, входящим в группу Nordic-Baltic Eight, и Азербайджаном. В то же время были отмечены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.

    Azərbaycan Prezidenti Davosda finlandiyalı həmkarı ilə görüşüb
    President Ilham Aliyev meets with President of Finland in Davos

