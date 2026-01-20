Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Финляндии
Внешняя политика
- 20 января, 2026
- 14:30
20 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом.
Как сообщает корреспондент Report, в ходе беседы с удовлетворением говорилось о предыдущих встречах президентов Азербайджана и Финляндии, на которых были проведены плодотворные обсуждения, связанные с развитием отношений между двумя странами.
На встрече состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, были затронуты перспективы сотрудничества между странами, входящим в группу Nordic-Baltic Eight, и Азербайджаном. В то же время были отмечены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.
Последние новости
15:15
Президент Болгарии внес заявление об отставке в Конституционный судДругие страны
15:14
Бессент призвал ЕС воздержаться от ответных мер на американские пошлины из-за ГренландииДругие страны
15:05
Фото
Видео
Из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь стоимостью $1 млнЭнергетика
15:02
Фото
Коллектив SOCAR посетил Аллею шехидовЭнергетика
14:50
Израиль и Греция укрепляют сотрудничество в сфере кибербезопасностиДругие страны
14:32
Расходы населения Азербайджана в 2025 году на покупку топлива выросли почти на 8%Энергетика
14:30
Фото
Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом ФинляндииВнешняя политика
14:27
Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:16