Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ильхам Алиев встретился в Давосе с представителем компании Dell Technologies

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 12:14
    Ильхам Алиев встретился в Давосе с представителем компании Dell Technologies

    21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом одной из ведущих мировых IT-компаний – Dell Technologies по Европе, Ближнему Востоку и Африке Адрианом Макдональдом.

    Как сообщает корреспондент Report, в ходе беседы было подчеркнуто, что благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане привлекателен и для иностранных инвесторов.

    Была отмечена деятельность Dell Technologies в Азербайджане и создание в нашей стране суперкомпьютерного центра с участием этой компании, а также состоялся обмен мнениями о применении ее ресурсов в области искусственного интеллекта и принятия решений.

    На встрече также обсуждались проекты в области создания и модернизации IT-инфраструктуры, сетевого оборудования, центров обработки данных и проектов облачной инфраструктуры, в том числе вопросы сотрудничества в проектировании и внедрении современных дата-центров.

    Ильхам Алиев Адриан Макдональд Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 Давос Dell Technologies
    Фото
    İlham Əliyev Davosda "Dell Technologies" şirkətinin rəsmisi ilə görüşüb
    Фото
    President Ilham Aliyev meets with President of Dell Technologies for Europe, Middle East and Africa in Davos

    Последние новости

    12:40
    Фото

    Ильхам Алиев принял делегацию в связи с "Премией Заида за человеческое братство"

    Внутренняя политика
    12:34
    Фото
    Видео

    К месту пожара на объекте в Дярнягюле привлечены сотрудники полиции - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:33

    В Азербайджане в 2025 году 7 телеканалам было сделано предупреждение

    Медиа
    12:29

    Водитель Range Rover арестован за опасное вождение

    Происшествия
    12:27

    Dell Technologies будет участвовать в создании суперкомпьютерного центра в Азербайджане

    ИКТ
    12:25

    Опрос: Свыше 80% казахстанцев выразили доверие Токаеву

    В регионе
    12:14
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Давосе с представителем компании Dell Technologies

    Внешняя политика
    12:04

    В Милли Меджлисе инициированы общественные слушания по минной безопасности

    Милли Меджлис
    12:02

    Эстония рассматривает крупнейшую закупку ПВО в своей истории

    Другие страны
    Лента новостей