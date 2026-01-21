Ильхам Алиев встретился в Давосе с представителем компании Dell Technologies

21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом одной из ведущих мировых IT-компаний – Dell Technologies по Европе, Ближнему Востоку и Африке Адрианом Макдональдом.

Как сообщает корреспондент Report, в ходе беседы было подчеркнуто, что благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане привлекателен и для иностранных инвесторов.

Была отмечена деятельность Dell Technologies в Азербайджане и создание в нашей стране суперкомпьютерного центра с участием этой компании, а также состоялся обмен мнениями о применении ее ресурсов в области искусственного интеллекта и принятия решений.

На встрече также обсуждались проекты в области создания и модернизации IT-инфраструктуры, сетевого оборудования, центров обработки данных и проектов облачной инфраструктуры, в том числе вопросы сотрудничества в проектировании и внедрении современных дата-центров.