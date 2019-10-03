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Президент Ильхам Алиев в Сочи ответил на вопросы корреспондентов российских телеканалов "Россия" и "Первый"

Ильхам Алиев в Сочи ответил на вопросы корреспондентов телеканалов

3 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Сочи ответил на вопросы корреспондентов российских телеканалов "Россия" и "Первый".

Как сообщает Report, визит президента Азербайджана в Россию продолжается. 

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