Президент Ильхам Алиев в Сочи ответил на вопросы корреспондентов российских телеканалов "Россия" и "Первый"

3 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Сочи ответил на вопросы корреспондентов российских телеканалов "Россия" и "Первый".
Как сообщает Report, визит президента Азербайджана в Россию продолжается.
3 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Сочи ответил на вопросы корреспондентов российских телеканалов "Россия" и "Первый".
Как сообщает Report, визит президента Азербайджана в Россию продолжается.
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