Президент Ильхам Алиев в Сочи ответил на вопросы корреспондентов российских телеканалов "Россия" и "Первый"

Ильхам Алиев в Сочи ответил на вопросы корреспондентов телеканалов

3 октября, 2019 19:10

https://report.az/storage/news/ce8ca8524ec6bec3941d90e302fbf06d/64d836c1-9a12-498c-a840-1c029432ae5b_292.jpg 3 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Сочи ответил на вопросы корреспондентов российских телеканалов "Россия" и "Первый". Как сообщает Report, визит президента Азербайджана в Россию продолжается.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.