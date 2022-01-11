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Ильхам Алиев в прошлом году семь раз посетил зарубежные страны, встретился с 12 президентами

Ильхам Алиев в прошлом году семь раз посетил зарубежные страны, встретился с 12 президентами В прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил семь зарубежных визитов, встретился с 12 главами государств и руководителями трех международных организаций.
Внешняя политика
11 января 2022 г. 09:38
Ильхам Алиев в прошлом году семь раз посетил зарубежные страны, встретился с 12 президентами
Ильхам Алиев
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В прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил семь зарубежных визитов, встретился с 12 главами государств и руководителями трех международных организаций.

Как сообщает Report, в 2021 году президент Ильхам Алиев совершил четыре визита в Россию, по одному в Турцию, Туркменистан и Бельгию.

В ходе этих визитов глава государства встретился с президентами 12 стран (Турция, Пакистан, Россия, Кыргызстан, Туркменистан, Иран, Казахстан, Таджикистан, Украина, Молдова, Франция, Узбекистан), руководителями трех международных организаций (Тюркский Совет, ЕС, НАТО), премьер-министрами Венгрии и Армении.

Эти визиты и встречи говорят о продуманной и многогранной внешней политике Азербайджана.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev visits abroad seven times, meets with 12 presidents
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev ötən il 7 dəfə xaricə səfər edib, 12 prezidentlə görüşüb

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