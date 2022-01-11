Ильхам Алиев в прошлом году семь раз посетил зарубежные страны, встретился с 12 президентами

В прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил семь зарубежных визитов, встретился с 12 главами государств и руководителями трех международных организаций.

В прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил семь зарубежных визитов, встретился с 12 главами государств и руководителями трех международных организаций.

Как сообщает Report, в 2021 году президент Ильхам Алиев совершил четыре визита в Россию, по одному в Турцию, Туркменистан и Бельгию.

В ходе этих визитов глава государства встретился с президентами 12 стран (Турция, Пакистан, Россия, Кыргызстан, Туркменистан, Иран, Казахстан, Таджикистан, Украина, Молдова, Франция, Узбекистан), руководителями трех международных организаций (Тюркский Совет, ЕС, НАТО), премьер-министрами Венгрии и Армении.

Эти визиты и встречи говорят о продуманной и многогранной внешней политике Азербайджана.