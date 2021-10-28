Ильхам Алиев: Турция занимает исключительно важное место на международной арене

Мощная и стабильная с политической, экономической и военной точек зрения Турция сегодня занимает исключительное значимое место на международной арене.

Мощная и стабильная с политической, экономической и военной точек зрения Турция сегодня занимает исключительно важное место на международной арене.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Реализуемые под Вашим руководством крупномасштабные программы, проекты служат всестороннему прогрессу и росту братской страны. Несомненно, большая вера и доверие народа к Вам являются самым важным фактором, обеспечивающим успех проводимой Вами линии стратегического развития", - говорится в письме.