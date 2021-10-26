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Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом

Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом “Ваш визит имеет большое значение. Вы второй раз посещаете освобожденные от оккупации земли. Четыре месяца назад мы были с вами в Шуше”.
Внешняя политика
26 октября 2021 г. 20:13
Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом

“Ваш визит имеет большое значение. Вы второй раз посещаете освобожденные от оккупации земли. Четыре месяца назад мы были с вами в Шуше”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 октября в Зангилане, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Сегодня наше совместное участие в открытии Международного аэропорта Физули еще раз показывает наше единство, нашу силу. Это показывает, что Турция и Азербайджан, как две братские страны, всегда находятся рядом друг с другом", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке "Turkey and Azerbaijan always close to each other as two brotherly nations" - Aliyev
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Şuşa Bəyannaməsi ilə Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri rəsmən müttəfiqlik səviyyəsinə qalxıb”

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