Ильхам Алиев: Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила Франция

Франция, управляющая в настоящее время 13 заморскими территориями в качестве своих колоний, а также вмешивающаяся во внутренние дела расположенных на разных континентах мира своих бывших колоний.

Франция, управляющая в настоящее время 13 заморскими территориями в качестве своих колоний, а также вмешивающаяся во внутренние дела расположенных на разных континентах мира своих бывших колоний.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

В обращении говорится, что Франция продолжает политику неоколониализма, несмотря на многолетние требования международных организаций и народов, борющихся за независимость.

"Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция. Франция, оккупировавшая десятки стран Африки, Юго-Восточной Азии, в регионе Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америке, грабившая их богатства и на протяжении многих лет порабощавшая их народы, совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности. Работорговля, которой активно занималась Франция, является одной из самых позорных страниц человечества. Миллионы африканцев стали жертвами французской рабовладельческой политики. Я, как председатель Движения неприсоединения, неоднократно перечислял на конкретных фактах многочисленные преступления против человечности и зверства, совершенные Францией в оккупированных ею странах", - говорится в обращении.