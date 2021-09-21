Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний DP World

21 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний DP World Султана Ахмеда Бин Сулайема.

21 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний DP World Султана Ахмеда бин Сулаима.

Как передает Report, на встрече было подчеркнуто успешное развитие экономических связей между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в инвестиционной, логистической сферах. Одновременно было отмечено, что открытие новых транспортных коридоров, инициатором которых является Азербайджан, и начало функционирования зоны свободной торговли в нашей стране сыграют важную роль в расширении экономических связей как между двумя странами, так и в регионе.