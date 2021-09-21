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Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний DP World

Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний DP World 21 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний DP World Султана Ахмеда Бин Сулайема.
Внешняя политика
21 сентября 2021 г. 13:09
Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний DP World
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21 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний DP World Султана Ахмеда бин Сулаима.

Как передает Report, на встрече было подчеркнуто успешное развитие экономических связей между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в инвестиционной, логистической сферах. Одновременно было отмечено, что открытие новых транспортных коридоров, инициатором которых является Азербайджан, и начало функционирования зоны свободной торговли в нашей стране сыграют важную роль в расширении экономических связей как между двумя странами, так и в регионе.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives Group Chairman and Chief Executive Officer of DP World
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev “DP World” şirkətlər qrupunun sədri və icraçı direktorunu qəbul edib

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