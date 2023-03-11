Ильхам Алиев принял экс-президента Хорватии

11 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

11 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

Как сообщает Report, на встрече было затронуто значение Х Глобального Бакинского форума, подчеркнуто, что количество авторитетных гостей, участвующих в этом мероприятии, с каждым годом растет. Было отмечено, что эта международная платформа играет очень важную роль с точки зрения обсуждения актуальных вопросов мировой повестки дня.

В ходе беседы говорилось о встречах главы нашего государства с бывшим президентом Хорватии, было отмечено успешное развитие азербайджано-хорватских двусторонних связей.