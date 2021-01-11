Президент Ильхам Алиев прибыл в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву, где состоятся трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву, где сегодня состоятся трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

"Президент Азербайджана прибыл в Москву, его встречали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, представители МИД РФ и посольства республики в Москве. В настоящий момент кортеж Алиева направляется в Кремль", - сказал он.

Ранее сообщалось, что самолет премьера Армении Никола Пашиняна также приземлился в Москве.