Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой правящей партии на выборах

20 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

20 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства поздравил Президента России с победой правящей Партии «Единая Россия» на парламентских выборах.

Президент Азербайджана расценил эту победу, как проявление оценки народом политики, направленной на развитие и благополучие страны, под руководством Владимира Путина.

Президент России выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств, подчеркнув успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией, основанных на стратегическом партнерстве, в различных областях, обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.

В ходе беседы главы государств выразили уверенность в том, что традиционные связи дружбы и сотрудничества между новоизбранной Государственной Думой и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики будут продолжаться и впредь.