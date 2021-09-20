Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой правящей партии на выборах

20 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Глава государства поздравил Президента России с победой правящей Партии «Единая Россия» на парламентских выборах.
Президент Азербайджана расценил эту победу, как проявление оценки народом политики, направленной на развитие и благополучие страны, под руководством Владимира Путина.
Президент России выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за проявленное внимание и поздравление.
Главы государств, подчеркнув успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией, основанных на стратегическом партнерстве, в различных областях, обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.
В ходе беседы главы государств выразили уверенность в том, что традиционные связи дружбы и сотрудничества между новоизбранной Государственной Думой и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики будут продолжаться и впредь.