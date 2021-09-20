О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой правящей партии на выборах

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой правящей партии на выборах 20 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Внешняя политика
20 сентября 2021 г. 18:04
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой правящей партии на выборах
Ильхам Алиев и Владимир Путин

20 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства поздравил Президента России с победой правящей Партии «Единая Россия» на парламентских выборах.

Президент Азербайджана расценил эту победу, как проявление оценки народом политики, направленной на развитие и благополучие страны, под руководством Владимира Путина.

Президент России выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств, подчеркнув успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией, основанных на стратегическом партнерстве, в различных областях, обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.

В ходе беседы главы государств выразили уверенность в том, что традиционные связи дружбы и сотрудничества между новоизбранной Государственной Думой и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики будут продолжаться и впредь.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
20 сентября 2021 г. 09:46
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01
Посол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
ФотоПосол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
16 сентября 2021 г. 15:45
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
ФотоНовый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
15 сентября 2021 г. 06:48
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
14 сентября 2021 г. 08:53
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi