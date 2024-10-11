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Ильхам Алиев поздравил своего тунисского коллегу с переизбранием на пост президента

Ильхам Алиев поздравил своего тунисского коллегу с переизбранием на пост президента 19:17
Внешняя политика
11 октября 2024 г. 19:43
Ильхам Алиев поздравил своего тунисского коллегу с переизбранием на пост президента

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Тунисской Республики Каису Саиду в связи с его переизбранием на этот пост.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

"Уважаемый господин Президент, Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Тунисской Республики. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути расширения и укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Тунисом. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в ответственной деятельности на благо дружественного народа Туниса", - говорится в тексте поздравления.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates his Tunisian counterpart on re-election as president
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev tunisli həmkarını yenidən prezident seçilməsi münasibətilə təbrik edib

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