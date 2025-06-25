Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словении Наташе Пирц-Мусар по случаю национального праздника этой страны - Дня государственности.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Словения - Дня государственности.
Верю, что в интересах наших народов отношения между Азербайджаном и Словенией как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь развиваться в духе дружбы и сотрудничества.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Словении - постоянного благополучия и процветания".