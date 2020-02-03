Ильхам Алиев поздравил президента Шри-Ланки по случаю национального праздника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабае Раджапаксе поздравительное письмо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Убежден, что двусторонние дружественные связи между Азербайджаном и Шри-Ланкой, в частности, наше сотрудничество в рамках Движения неприсоединения, будут успешно продолжаться и впредь.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Шри-Ланки – мира и благосостояния".